Vizyon projeler tanıtıldı

Memduh Büyükkılıç, Ankara'da sürdürdüğü temasları çerçevesinde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun da eşlik ettiği ziyaretlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunarak 150. Yılda 150 Vizyon Proje içerisinde yer alan projeler hakkında bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yerel Yönetimler Sempozyumuna katılan Başkan Büyükkılıç Ankara'da önemli görüşmeler yaparak 8 Ocak'da açıkladığı 150 Vizyon Proje'yi bakanlar ve milletvekilleri ile paylaştı.

Önceki gün Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca ve Bakan Yardımcıları Muhammed Güven ile Emine Alp Meşe'nin yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile görüş alışverişinde bulunarak Sağlık ve Yerel Kalkınma başlıklarında toplanan projelerini anlatan Başkan Büyükkılıç, bugünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ak Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Emrah Karayel ve Hülya Atçı Nergis ile görüştü.

sanayi, teknoloji, üretim, ekonomisi ve istihdam alanında zirveye

Kayseri'nin ülke ekonomisi ve sanayisine önemli katkılar sağladığını bunu artıracak yatırımlar için projeler hazırladıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a yapmayı planladığımız projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Amacımız şehrimizi sanayi, teknoloji, üretim, ekonomisi ve istihdam alanında zirveye taşıyacak projelere imza atmaktır.” dedi.

en önemli kazancımız genç nüfus ve genç beyinlerimiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunan Başkan Büyükkılıç, “ ülke olarak en önemli kazancımız genç nüfus ve genç beyinlerimiz. Gençlere 18 yaşında seçilme hakkı tanıyan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gençlere verdiği önemi bizlerde göz önünde bulundurarak 150 Vizyon Projemiz içerisinde en önemli yeri, geleceğimizin teminatı Türkiye'yi 2023-2053-2071 hedeflerine taşıyacak gençlik projelerimiz alıyor. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın felsefesi ile hareket edeceğimiz yeni dönemde gençlerimizle el ele, gönül gönüle verecek onların enerjisini sinerjiye dönüştürerek onlara her türlü imkânı sağlayacak ve neler başarabildiklerini hep birlikte göreceğiz. Biz gençlerimize inanıyor, güveniyor çok seviyoruz. ”dedi.