'Vizyon Türkiye' ekibi Kayseri Şeker'de

Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe konuşan geniş coğrafya arasında bir kültür köprüsü olmayı başaran TRT AVAZ'ın Vizyon Türkiye ekibi tarafından şeker sektörünün öncü kuruluşu Kayseri Şeker le ilgili çekimler yapıldı.

Yayın coğrafyasını oluşturan Türk ve Türk soylu halklar ile kardeş topluluklara yönelik hazırladığı özel içerikli programlarıyla öne çıkan 'Vizyon Türkiye' programının yapımcısı Ali Serdar Türkeroğlu, şeker pancarı sektörü ve Kayseri Şeker'in sektördeki üstlendiği rol model çalışmalar hakkında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile gerçekleştirdiği söyleşi yanında fabrikadaki üretim aşamaları çekimlerini de gerçekleştirdi. Başkan Akay, Vizyon Türkiye programı çekimleri kapsamında; tarımsal amaçlı kooperatifçiliğin önemi ve Kayseri Pancar Kooperatifinin konumu, şeker pancarı tarımını geliştirmek için öneriler ve Kayseri Şeker'in rol model çalışmalarından Üreticiye sağlanan desteklemeler, Türkiye'de tarımda katma değerli ürünler üretmek ve ileri teknoloji geliştirmenin mümkün olup olmadığı, Kayseri Şeker'in Kayseri, bölge ve ülke ekonomisine katkılarını değerlendirdi.