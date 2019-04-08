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Voleybol 1. Lig Erkekler: Akkuş Belediyespor: 2 - Alanya Belediyespor: 3

Voleybol 1.

Lig Erkekler Yarı Final 3.gün maçında Akkuş Belediyespor ile Alanya Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı Alanya Belediyespor 3-2 kazandı.



Salon: Kayseri Atatürk


Hakemler: Ali Erdal Tezer, Gürhan Gül


Akkuş Belediyespor: Burak Eser, Mehmet Bebek, Taoufiq Elasri, Osman Çağlar Göksu, Taha Sabah, Furkan Gök, Samet Gümüş, Alperen Ova, Muzaffer Birgenç, Utku Çağlar Gülmez


Alanya Belediyespor: Metin Baran Taşkıran, Kahnamouee Haddadee, Mehmet Uğur Bezici, Hür Tatlıcı, Denise Fazulov, Emircan Başarır, Fatih Barış, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Fikri Berber


Setler: 25-22, 20-25, 17-25, 25-22, 12-15

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