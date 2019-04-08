Voleybol 1. Lig Erkekler: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2 - Sorgun Belediyespor: 3

Voleybol 1.
Lig Erkekler Yarı Final 3.gün maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Sorgun Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı Sorgun Belediyespor 3-2 kazandı
Salon: Kayseri Atatürk
Hakemler: Kadir Girente İsmail Yıldırım
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Metodi Ananiev İbrahim Ersin Başaran Mehmet Boğazhan Zambak Metin Durmuş Jose Miguel Cacares Tolga Altındaş Özer Özger Esat Dalgıç Gökhan Çatal Kerem Can Acar Hürol temel Ahmet Arslan
Sorgun Belediyespor: Göktuğ Polat Metin Yeşilöz Çağlar Aksoylu Mustafa Ünver Abrahan Alfonso Sercan Abanoz Şeref Göktuğ Ali Samet İçmegiz Alp Çayır Renan Zanatta Buiatti
Setler: 25-22, 23-25, 17-25, 25-20, 13-15