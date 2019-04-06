Voleybol 1. Lig Erkekler: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Alanya Belediyespor: 2

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Voleybol 1.
Lig Erkekler Yarı Final maçında Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Salon: Kayseri Atatürk
Hakemler: Gürhan Gül, Burhan İlhan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ananiev Metodi, Ersin Başaran, Metin Durmuş, Faik Yaz, Cacares Miguel, Özer Özger, Gökhan Çatal, Furkan Dur, Tolga Altıntaş, Mehmet Boğaçhan
Alanya Belediyespor: Metin Taşkıran, Mehmet Uğur Bezirci, Behzad Haddadee, Serkan Koçak, Fatih Barış, Kaan Ediz Fırıncıoğlu, Fikri Berber, Hürol Temel
Setler: 25-11, 25-18, 23-25, 22-25, 15-9