İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Voleybol 1. Lig Erkekler: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Alanya Belediyespor: 2

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Voleybol 1.

Lig Erkekler Yarı Final maçında Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.



Salon: Kayseri Atatürk


Hakemler: Gürhan Gül, Burhan İlhan


Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ananiev Metodi, Ersin Başaran, Metin Durmuş, Faik Yaz, Cacares Miguel, Özer Özger, Gökhan Çatal, Furkan Dur, Tolga Altıntaş, Mehmet Boğaçhan


Alanya Belediyespor: Metin Taşkıran, Mehmet Uğur Bezirci, Behzad Haddadee, Serkan Koçak, Fatih Barış, Kaan Ediz Fırıncıoğlu, Fikri Berber, Hürol Temel


Setler: 25-11, 25-18, 23-25, 22-25, 15-9

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.