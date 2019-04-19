Voleybol 1. Lig Erkekler Final Etabı Karşılaşmaları Tamamlandı

Lig Erkekler Final Etabı karşılaşmaları Kayseri'de start aldı.

19-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda yapılacak olan müsabakalar Sorgun Belediye Spor -Palandöken Belediye Spor karşılaşması ile başladı.

Müsabakalara Erzurum, İstanbul, Bursa, Yozgat, illerinde toplam 4 takım 3 gün boyunca mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Müsabakalarda mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi.