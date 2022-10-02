İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Voleybol Efeler Ligi 1.Hafta

Develi Belediyespor, 2022-2023 sezonuna mağlubiyetle başladı.


Voleybol Efeler Liginde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 1. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Halbank'a 3-0 mağlup olarak sezona kötü başladı.


Salon: Başkent Spor Salonu


Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar


Halkbank: Aslan Ekşi, Deniz İvgen, Mert Matic, Oğuzhan Doğruluk, Volkan Done, Serhat Coşkun, Mustfa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Micah Ma, Aziz Abdel, Doğukan Ulu, Yunus Emre Tayaz, Nicolas Bruno, Yiğit Hamza Aslan


Develi Belediyespor: Furkan Gök, Caner Pekşen, Ahmet Samet Baltacı, Berkan Eryüz, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Michal Filip, İbrahim Emet, Yusuf Eken, Ali Onur Edis, Onur Altınkaya, Ian Iereshchenko, Hamdi Erkan


Setler:


1.Set: 25-22 (Halkbank)


2.Set: 25-17 (Halkbank)


2.Set: 25-17 (Halkbank)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.