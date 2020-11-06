Voleybol İl Temsilciliği Kasım ayı online hakem ve gözlemci semineri yapıldı

Online Seminerde Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle şu ana kadar oynanan maçlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Kasım ayı ders konusu olan yardımcı hakemlik ile ilgili sunum yaptı. Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu'nun belirlediği voleybol kuralları hakem ve gözlemcilere aktarılırken online seminere 63 hakem ve 4 gözlemci katıldı. İl Temsilcisi Halil Dicle, “Seminere katılanların listesini her ay Merkez Hakem ve Gözlemci Kuruluna bildiriyoruz. Kayseri İl Hakem Kurulu bu katılıma göre hakem görevlendirmelerini yapıyor. Pandemi öncesinde yüz yüze yaptığımız seminerleri şimdi online olarak yapıyoruz” dedi.