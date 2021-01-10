Voleybol İl Temsilciliği Ocak ayı online hakem ve gözlemci semineri yapıldı

Seminere 53 hakem ve gözlemci katıldı.

Pandemi nedeniyle aylık rutin seminerlerini online olarak gerçekleştiren Kayseri Voleybol İl Temsilciliği, Ocak ayı seminerini yine online olarak 53 hakem ve gözlemcinin katılımı ile gerçekleştirdi. Seminerde, Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle şu ana kadar oynanan maçlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Ocak ayı ders konusu olan Kural-7 Oyunun Yapısı ile ilgili sunum yaptı, Dicle, “Seminer son derece verimli oldu. Hakem ve gözlemcilerimizin yoğun katılımı bizleri memnun etti” dedi.