Voleybol İl Temsilciliği'nden İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle ile İHGK üyeleri Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne atanan Ali İhsan Kabakçı'ya Voleybol il temsilcisi Halil Dicle ve İHGK üyeleri Ömer Kesimci, Halil Ateş hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar dilediler. İl Temsilcisi Halil Dicle, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile voleybol sporu için daha önemli çalışmalara imza atacaklarına inandığını dile getirdi.