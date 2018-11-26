Voleybol Kulüplü Midi Kızlarda 3.Hafta geride kaldı

5 takımın katılımı ile devam eden Kulüplü Midi Kızlar Liginin 3.haftasında oynanan karşılaşmalarda Demir Karamancı Spor rakibi OSB Teknik Koleji Atletikspor (B) 3-0 mağlup ederken diğer karşılaşmada Denge Gençlik ve Spor, Erciyes Voleybol Spor'u 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattılar. OSB Teknik Koleji Atletikspor (A) takımı ise ligin 3.haftasını BAY olarak geçti. Lig usulü ve çift devre halinde oynanacak olan karşılaşmaların ardından ligi ilk iki sırada bitiren takımları Kayseri'yi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek. Büyük heyecana sahne olan Kulüplü Midi Kızlarda önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan 4.hafta müsabakaları ile heyecan devam edecek.

Oynadığı 3 maçını kazanan Denge Gençlik ve Spor Kulübü liderliğini sürdürüyor. Denge Gençlik ve Spor Kulübünün ardından 1 maçı eksik olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor (A) takımı 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. 3 puanı bulunan Demir Karamancı Spor Kulübü üçüncü sırada yer alırken, henüz puanla tanışamayan Erciyes Voleybol Takımı ile Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor (B) takımı dört ile beşinci sırada yer alıyorlar.