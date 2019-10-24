Voleybol maçı Konya'da

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımının hafta sonu deplasmanda Konya'da Pemaspor ile karşılaşacağını söyledi.

2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Melikgazi Belediyespor Voleybol takımının pazar günü ikinci maçı için Konya'da saat 16.00'da Pemaspor ile karşılaşacağını belirten Dr. Palancıoğlu, "Birlik ve beraberlikle Melikgazi Belediyespor'un güzel yerlere gelmesini istiyoruz. Güzel bir takım kuruldu emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Voleybol takımımıza da başarıların devamını diliyorum." dedi.