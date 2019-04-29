Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Türkiye Şampiyonası müsabakaları Sinop'ta yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir üst gruba katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması amacıyla 2013 yılından itibaren uygulamaya koyulan Anadolu Yıldızlar Ligi ( ANALİG ) Voleybol Türkiye Birinciliği 24 - 28 Nisan 2019 tarihleri arasında Sinop 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonunda yapıldı.

Kayseri, Antalya, Bingöl, Edirne, İzmir, Kastamonu, Konya, Karabük, Osmaniye, Ordu, Samsun, Tokat illerinin yarıştığı Analig Voleybol Erkekler müsabakalarında Antalya takımını yenerek finale kalan Kayseri takımı, Bingöl ile yaptığı müsabakada rakibine şans tanımayarak Türkiye Şampiyonluğuna adını yazdırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Şampiyonu olan Kayseri Voleybol takımı sporcularını, antrenörlerini ve Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle'yi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.