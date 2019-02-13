Voleybol Yıldız Kızlarda şampiyon Sema Yazar

04 Aralık 2018-11 Şubat 2019 tarihleri arasında oynanan müsabakalara Yıldız Kızlarda 32 takımdan 384 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Oldukça keyifli ve çekişmeli geçen müsabakalara sahne olan Voleybol Yıldız Kızlar İl Birinciliğinde şampiyon Sema Yazar Ortaokulu oldu. Oynadığı maçlarda rakiplerini tek tek geçerek namağlup finale kadar gelen ve finalde Özel İldem Açı Ortaokulunu 3-1 yenerek şampiyon olan Sema Yazar Ortaokulu 07-10 Mart 2019 tarihinde okullar arası Yıldız Kızlar Grup birinciliği yarışmalarında Kayseri'yi temsil etmeye hak kazandı. Final maçının ardından dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi.

DERECEYE GİREN TAKIMLAR

1. Sema Yazar Ortaokulu

2. Özel İldem Açı Ortaokulu

3. Demir Karamancı Ortaokulu

4. Bilge Kağan Ortaokulu