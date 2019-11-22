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Volkan Bektaş'a 4 maç ceza

Talas Anayutspor antrenörü Volkan Bektaş’ın cezası belli oldu.

Talas Anayutspor antrenörü Volkan Bektaş'ın cezası belli oldu.


Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Talas Anayurtspor'da geçtiğimiz hafta sonu oynanan Trend Gayrimenkulspor maçında hakem tarafından kırmızı kart ile saha dışına gönderilen antrenör Volkan Bektaş'a İl Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza verildi. 4 maç ceza alan Volkan Bektaş ligde oynanacak olan Kayseri Yolspor, Kocasinan Şimşekspor, Trend Gayrimenkulspor ve Kayseri Demirspor maçlarından sahada yer alamayacak.


Kayseri İl Disiplin Kurulundan yapılan açıklamada, “16.11.2019 tarihinde oynanan Esen Makine Belsinspor-Talas Anayurtspor futbol müsabakasında Talas Anayurtspor'dan 28953 lisans nolu Volkan Bektaş'a Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 41/1-c, 98 maddeleri gereğince 4 maç süreyle soyunma odasına ve yedek kulübelerine giriş yasağı cezası verilmiştir”.

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