V?cuttaki su oran?na dikkat

Ac?badem Kayseri Hastanesi Dahiliye Uzman? Doktor Yal??n ?nl?, v?cuttaki su miktar?n?n hayati ?nem ta??d???n? s?yleyerek, "?shalli hallerde, yeterli s?v? al?namad??? hallerde, bulant?larda ve kusmalarda, ate?li hallerde v?cuttaki su miktar? d??erse o zaman v?cut alarm vermeye ba?lar" dedi.

Dahiliye Uzman? Doktor Yal??n ?nl?, insan v?cudundaki su miktar? hakk?nda bilgiler verdi. ?nsan v?cudunda bulunan 100 trilyon h?crenin suya, oksijene, ?ekere, proteine ve ya?lara ihtiyac? oldu?unu s?yleyen ?nl?, "?nsan v?cudunda 100 trilyon h?cre vard?r. Bu 100 trilyon h?crenin canl?l?k faaliyetinin devam edebilmesi i?in mutlaka suya, oksijene, ?ekere, proteine ve ya?lara ihtiya? vard?r. Sa?l?kl? bir yeti?kin insan?n v?cudunun y?zde 60'? sudur. Bu su miktar? ?ocuklarda y?zde 70'e kadar. ya?l?larda ise y?zde 50'ye kadar d??mektedir. Kasl? insanlarda bu su oran? y?zde 70'lere kadar ??karken, ya?l? ki?ilerde de bu su oran? y?zde 40'a kadar d??mektedir. ?nsan v?cudundaki bu y?zde 60'l?k su miktar? 70 kiloluk bir insanda ortalama 42 litre su demektir. Bu suyun y?zde 60'l?k k?sm? h?crelerin i?inde, y?zde 40'l?k k?sm? ise h?crelerin d???nda bulunmaktad?r. H?cre d???ndaki suyun da sadece y?zde 25'i damarda kan dola??m? olarak dola?maktad?r. Sa?l?kl? bir insan?n v?cudundaki kan ortalama 6 litre

civar?ndad?r. V?cudumuz canl?l???n? devam ettirmek i?in bu su miktar?n? korumak zorundad?r. Damarlar yoluyla dokulara giden suyun i?erisinde ?eker, protein ve ya?lar vard?r. Ayr?ca kan damarlar?ndaki k?rm?z? h?creler dokulara k?rm?z? kan yoluyla oksijeni ta??r, dokularda olu?an zehirli karbondioksit gaz? ve at?k ?r?nleri yine damarlar yoluyla v?cudumuz d??ar? atmaktad?r" ifadelerini kulland?

?nl?, "Bir insanda yeterli su kayb? olursa ki bu y?zde 10'luk bir s?n?rd?r. Y?zde 10'dan fazla su kaybeden insanlarda tansiyon d??meye ba?lar. Nab?z ve solunum h?zlan?r. Yava? yava? hastan?n ?uuru gitmeye ba?lar. Hayati ?nem i?in bu su miktar?n?n mutlaka korunmas? laz?md?r. B?t?n ishalli hallerde, yeterli s?v? al?namad??? hallerde, bulant?larda ve kusmalarda, ate?li hallerde v?cuttaki su miktar? d??erse o zaman v?cut alarm vermeye ba?lar. ?nsan?n susuz ya?amas? m?mk?n de?ildir. Bir insan?n susuz ya?ama s?resi maksimum 3-4 g?nd?r. 9 g?ne kadar susuz ya?ayan insan say?s? ?ok nadirdir. ?nsan a?l??a 21 g?n dayanabilmesine ra?men susuzlu?a sadece 3-4 g?n dayanabilir. Su hayatt?r, suyun olmad??? yerde hayat olmaz" dedi.