“Whatsapp grubunda kelle kesen görüntüler vardı” diyen DEAŞ sanıklarına 6'şar yıl hapis

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan ve DEAŞ terör örgütü içerisinde haberleşme programını kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan iki Suriye uyruklu sanığa ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanıklar mahkemede, whatsapp grubunda kafa kesme görüntüleri olduğunu, o görüntüleri görür görmez gruptan çıktıklarını söylemişlerdi.

12 Eylül'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmada, terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgüt içi haberleşme programını kullandığı belirlenen Suriye uyruklu Hasan E., Mohamad J.A. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Poliste sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Hasan E. ve Mohamad J.A. tutuklandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Hasan E.(21) ve Mohamad J.A.(29) ile avukatları hazır bulundu.

Whatsapp adlı haberleşme programında DEAŞ'lıların kullandığı bir grup kurulduğu, o gruba katıldıkları ve örgütsel fotoğraflar ele geçirildiği iddiaları ile tutuklu yargılanan sanıklardan 21 yaşındaki Hasan E. önceki celse yaptığı savunmasında, “Suriye'de Abdulrezak isimli bir akrabam vardı. Grupta yönetici oymuş, ‘biz müslümanız' diyerek gruba beni de ekledi. Kafa kesen görüntüler vardı, onu görünce bunlar İslam dininden olamaz diye gruptan çıktım, DEAŞ grubu olduğunu sonradan öğrendim. Abdulrezak ben gruptan çıkınca beni tehdit etti. Grupta baş kesen fotoğraflar vardı, grupta 30-40 kişi vardı. Ben ikinci gün gruptan çıktım. 5 yıldır Kayseri'de yaşıyorum, hiç DEAŞ'lı ile irtibata geçmedim, suçsuzum” diye konuştu. Tutuklu sanık 29 yaşındaki Mohamad J.A. ise gruba nasıl dahil olduğunu bilmediğini, kafa kesme görüntülerini gördükten sonra gruptan ikinci gün hemen çıktığını söyledi.

Karar verileceği uyarısı ile son sözleri sorulan sanıklar, DEAŞ'lı olmadıklarını, 5-6 yıldır Kayseri'de olduklarını ve DEAŞ'ı tanımadıklarını belirterek, beraat ve tahliyelerini istediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Hasan E.(21) ve Mohamad J.A.'ya (29) ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Yargıtay ve İstinaf sürecini göz önünde bulundurarak, infaz kesinleşinceye kadar sanıkların tahliyesine karar verdi.