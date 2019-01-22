Wushu Kayseri il birinciliği yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Wushu Kayseri İl Temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan Wushu İl Birinciliği Talas Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Talas Spor Salonu'nda 18-20 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarda 15 kulüpten 146 erkek 52 kadın sporcu olmak üzere toplam 198 sporcu mücadele etti. Kıran kırana geçen müsabakalarda sporcular 26 Ocak - 05 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Wushu Türkiye Şampiyonası için tatamiye çıktılar. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreniyle madalya ve kupaları verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.