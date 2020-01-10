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Yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Kayseri’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kayseri'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yemleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Daha önce Yahyalı, Develi, Hacılar ilçelerinde yapılan yemle çalışmalarına bu kez de Tomarza İlçesinde devam edildi. Yapılan yemleme çalışmalarında 360 kilo tavuk atığı ve 150 kilo yeşillik kullanıldı.


Ağır geçen kış şartlarının etkilerini hafifletmek adına yapılan yemleme ile yaban hayatına destek verilmeye devam edileceği bildirildi.

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