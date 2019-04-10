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Yabancı Ot İle Mücadelede Son Teknolojinin Tanıtımı Kayseri Şeker Çiftçilerine

Şeker pancarı tarımında yabancı ot ile mücadelede KWS tohum firması ile Bayer ilaç firmasının ortak çalışması olan ürün, ilk olarak Şeker Pancarı tarımında Türkiye’de Sektöründe lider konumundaki Kayseri Şeker çiftçilerine tanıtımı yapıldı.

Şeker pancarı tarımında yabancı ot ile mücadelede KWS tohum firması ile Bayer ilaç firmasının ortak çalışması olan ürün, ilk olarak Şeker Pancarı tarımında Türkiye'de Sektöründe lider konumundaki Kayseri Şeker çiftçilerine tanıtımı yapıldı.


Kayseri şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda yapılan Şeker pancarı tarımında yabancı ot ile mücadele toplantısına Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü Uğur Metiner, Bölge Müdürleri, KWS pazarlama müdürü Emre Akbel, KWS Bölge Müdürü Adem Akça, Çiftçiler ve Firmaların temsilcileri katıldı.

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