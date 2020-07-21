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Yabancı uyruklu adam yatağında ölü bulundu

Kayseri’de yabancı uyruklu bir şahıs, yatağında ölü halde bulundu.

Kayseri'de yabancı uyruklu bir şahıs, yatağında ölü halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde ikamet eden yabancı uyruklu Ahmad Kazo(53), sabah yakınları tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.


112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Ahmad Kazo'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Ahmad Kazo'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

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