İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yabancı uyruklu kadını öldüren 2 zanlı tutuklandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışmaları sonucunda, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla beraber iş çıkışında evine giden yabancı uyruklu kadını öldüren zanlılar tutuklandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucunda, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla beraber iş çıkışında evine giden yabancı uyruklu kadını öldüren zanlılar tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlan ilçesi Şenyurt Mahallesinde meydana gelen olayda sabaha karşı iş yerinden çıkan A.A.(37), Y.Ö.(28) ve yabancı uyruklu I.K. (38) isimli 3 kadın, evlerine gitmek için bindikleri araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucunda ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine Bünyan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu I.K. hayatını kaybetti.


İl jandarma Komutanlığının, kadınların bulunduğu aracı kurşunlayan kişiler hakkında yürüttüğü asayiş çalışmaları neticesinde G.K ve A.B isimli şahısların olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Zanlılar yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.