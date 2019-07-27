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Yağmur Gökdemir, aday kadroya davet edildi

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor forması giyen Yağmur Gökdemir, 2020 milli takım aday kadro oluşturması için davet edildi.


01-05 Ağustos tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan Gelişim Kampına katılmak üzere TVF tarafından davet edilen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor forması giyen lisanslı sporcu Yağmur Gökdemir ay-yıldızlı forma heyecanı sardı.


Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'dan yapılan açıklamada, “Antrenörlerimiz Seher ve Harun Şahin'i kutluyor, Türk sporuna hizmet etme gayesiyle çalışmalarını sürdüren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kulübü olarak sporcumuza başarılar diliyoruz” denildi.

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