Yahşihanspor: 2 - Develigücü: 4

Bölgesel Amatör Lig 6.
Grup 19. hafta maçında Develigücü, Yahşihanspor'u deplasmanda 4-2 yendi.
Stat: Yenişehir Sentetik
Hakemler: Cantürk Kılıç, Zelife Sağer, Latife Kaya
Kırıkkale Yahşihanspor: Serkan Polat (Barbaros Şimşek dk. 90 ?), Mert Tutar, Şükrü Ali Danışan, Rıfat Yalınkılıç, Veysi Durmaz, Mert Orhan (Mert Bodur Dk.89 ?), Burak Yılmaz (Resul Akay Dk.75), Ziya Güven (Efe Doğan Dk.89 ?), Mehmet Değirmenci, Mustafa Bozyel, İlyas
Develigücü: Hamza Şavşet, Recep Coşkun (Turgay Aydoğan Dk.81), Melikşah Aslan (Semih Bağcı Dk.46), Mehmetcan Aslan, Yusuf Tosun, Hakan Çıtak, Cihan Tan (Emre Şener Dk.81), Burak Can Kalender (Yahya Güngör Dk.46), Reşit Akbulut, Abdulkadir Dilekçi, Talha Bulut (Selim Başev Dk.88 ?)
Goller: Mehmet Değirmenci (Dk.26), Burak Yılmaz (Dk.58) (Kırıkkale Yahşihanspor), Talha Bulut (Dk. 21, 84), Abdulkadir Dilekçi (Dk.67), Cihan Tan (Dk.71) (Develigücü)