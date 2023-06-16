Yahya Şahan'a Önemli Görev

Kayseri'de uzun yıllar Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan, daha sonra Gaziantep ve Bolu il müdürlükleri görevlerinde bulunan Yahya Şahan, Gençlik ve Spor Bakanı tarafından Federasyonlar Genel sekreteri görevine getirildi.

Konu ile alakalı açıklama yapan Yahya Şahan; ülke gençliğine hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.Şahan; "2005 yılından bu tarafta Bakanlığımız bünyesinde farklı görevlerde bulundum. Kayseri, Gaziantep ve Bolu il müdürlüklerinin yanı sıra bir çok federasyonun eğitim kurullarında ve farklı kurullarda görev yaptım. Bakanlık bünyesinde araştırmacı kadrosunda görev yaparken Gençlik ve Spor Bakanımızın tensipleriyle !Federasyonlar Genel Sekreteri' görevine getirildim. Her zaman olduğu gibi, bundan sonra da başta ülke gençliğine ve sporuna hizmet etmeye devam edeceğim. Bize bu görevi tevdi eden, başta sayın bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başta Kayseri olmak üzere görev yaptığı tüm illerde özellikle stadyum projelerinde görev alması (Kadir Has ve Gaziantep Arena Stadyumları) ve tesisleşme konusundaki hizmetleriyle dikkat çeken Yahya Şahan, Ankara'da yeni görevine başladı.