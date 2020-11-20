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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün babası vefat etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün babası Mahmut Öztürk hayatını kaybetti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün babası Mahmut Öztürk hayatını kaybetti.


Önceki gün Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıklayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, babası Mahmut Öztürk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Esat Öztürk, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Evvelki gün yaptırdığımız testi negatif çıkan muhterem Babam Mahmut Öztürk normal ölümle 82 yaşında çok arzuladığı Cuma günü bugün 05:00 de Cenab-ı Hakka yürüdü. Cenaze Ulu Camiden Cuma namazını müteakip kaldırılacaktır. Mekanı cennet olsun" ifadesi ile acı haberi duyurdu.

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