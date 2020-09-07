Yahyalı Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını yaptı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantı, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sosyal mesafeye ve maske kuralına uyularak yapıldı. Eylül Ayı Belediye Meclisi'nde; L34-C-13-B-1-D nolu paftada uygulama imar plan notu değişikliği yapılması ile ilgili İmar Komisyonu Raporu, Online Bilgi Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ve Yahyalıspor Kulübüne ayni ve nakdi yardım olmak üzere toplam 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Online Bilgi Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi gündem maddesi görüşülürken meclis üyelerine koşan Başkan Esat Öztürk; “Pandemi nedeniyle bu yaz spor okulu açamadık. Gençlerimize ne tür bir etkinlik yapalım derken online bilgi yarışması yapmaya karar verdik. İstanbul'da birçok belediye bu tür etkinlikler düzenledi. Yarışmamız çok ilgi gördü. Yaklaşık 250 çocuğumuz yarışmamıza katıldı. Bizim bu etkinliğimizi örnek alan belediyelerde oldu. Yarışmamız resmi sosyal medya hesabımızdan canlı olarak yayınlandı. Yarışma 5. Hafta sürdü. Her hafta, ilk 20 dakikası konu anlatımı, ardından anlatılan konuyla alakalı sorular soruldu. Yarışmamız Ortaokul ve Lise seviyesinde yapıldı. Yarışmada derece giren çocuklarımıza çeşitli hediyeler vereceğiz. Bu tür etkinliklerimizi sizlerinde desteğiyle devam ettireceğiz" diye konuştu.