Yahyalı Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Yaptı

Belediye Meclis Salonu'nda Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında toplanan belediye meclisinde 7 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda; Özcereci Seyahat Limited Şirketinin belediyeye olan, dava konusu borçları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı, 1 adet traktör ve 1 adet vakumlu yol süpürme aracı alımı ile ilgili İller Bankasından kredi kullanılması, belediye yatırım ve hizmetlerinde kullanılmak üzere ulusal bankalardan kredi kullanılması, Yahyalı Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin görüşülmesi, Norm Kadroda, boş kadro değişikliği yapılması gündem maddeleri görüşülerek oybirliği ile karara bağlandı. Mecliste; belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazların kiralarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020/27 sayılı Genelgesi kapsamında değerlendirilmesi, 2021 yılı Otobüs Ücret Tarifesinde revize yapılması gündem maddeleri araştırılmak üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Pazar Yerleri Yönetmeliği gündem maddesinin görüşülmesi sırasında yapımı bitmek üzere olan Kapalı Semt Pazarı hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Başkan Öztürk; “ Kapalı Semt Pazarı önümüzdeki Cuma günü kullanıma açılıyor. Halkımıza ve esnafımıza hayırlı olsun. Pazar yerindeki yerleşimin nasıl olması gerektiği konusunda pazarcı esnafımızın görüşlerini alarak yerleşimi yaptık. Ve pazar yerindeki oluşturduğumuz düzeninin bozulmaması için Pazar Yerleri Yönetmeliği'mizi de oluşturduk. Modern ve düzenli bir pazar yeri oluşturmak en büyük arzumuzdu. Çok şükür bunu da gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Toplantı sonrası Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Meclis Üyeleri kapalı semt pazarında incelemelerde bulundular.