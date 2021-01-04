Yahyalı Belediyesi 2021 yılının ilk meclisini yaptı

Yahyalı Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında toplanan belediye meclisinde 7 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda 2021 yılı Denetim Komisyonu oluşturuldu. Denetim Komisyonuna Menderes Yıldırım, Cihat Büber ve Merve Koşar seçildi. Ayrıca mecliste Belediye Meclisinin 2021 yılı tatil ayı ve toplantı gününün belirlenmesi, Meclis Başkan ve üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi, Zabıta personelinin 2021 mali yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi, sözleşmeli personellerin 2021 mali yılı net ücretlerinin belirlenmesi, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alınması talepleri görüşülerek oy birliğiyle karara bağlanırken, belediyeye olan dava konusu borçları ile ilgili talebi araştırılmak üzere ilgili komisyona havale edildi.

Mecliste 2020 yılında için değerlendirmeler yapan Başkan Esat Öztürk, “ Cenab-ı Allah 2021 yılına sağlık, sıhhat ve afiyetle geçirmeyi nasip etsin. İnşallah bu yılımız sağlıklı bir şekilde geçsin. 2020 yılımız maddi ve manevi sıkıntılarla geçti. Rabbim 2021 yılında bu sıkıntıları çektirmesin. 2021 yılına aşı müjdesiyle girdik. Gerek ülkemizde gerek dış devletlerde yapılan aşı çalışmaları bizlere ümit verdi. Aşının bulunması insanlığa büyük bir hediye oldu. Ben emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık camiasına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim hepimizle birlikte sağlıklarını korusun” diye konuştu.