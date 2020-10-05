Yahyalı Belediyesi Ekim Ayı Meclisini yaptı

Belediye Meclis Salonu'nda Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında toplanan mecliste, birisi ek olmak üzere 8 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi, 2021 Yılı Vergi ve Harç Tarifeleri, 2021 Yılı Ücret Tarifeleri, Yuları Mahallesi L34-C-07-C-2-C ve L34-C-07-C-1-D nolu paftalarda ilave uygulama imar planı yapılması ve Yerköyspor Kulübü'nün nakdi yardım talebi araştırılmak üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Norm Kadroda boş kadro değişikliği yapılması, Yahyalı İlçe Müftülüğünün tahsis talebi ve Yahyalı İlçe Müftülüğünün Türkiye Diyanet Vakfına taşınmaz devri talebi oy birliği ile kabul edildi.

Yahyalı İlçe Müftülüğünün tahsis talebi gündem maddesi görüşülürken meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Esat Öztürk; “Gazibeyli Mahallesi Şehit Osman Kirik Caddesi üzerine 4-6 yaş Kuran Kursu yapımı için bir hayırseverimiz belediyemize 600 bin TL şartlı bağış yapmıştı. Binanın yüzde 60-65 ‘lik kısmı tamamlandı. Geri kalan kısmını müftülüğümüz tamamlamak istiyor. Bunun için, buranın 25 yıllığına kendilerine tahsis edilmesini talep ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlattığı 4-6 Kuran Kursu uygulaması çok güzel bir çalışma. Çocuklarımızın gelişmeye başladıkları bir dönemde, bu kurslar sayesinde, çocuklarımız dini terbiyelerini alıyorlar. Bu anlamda Yahyalı' ya yapılan en güzel hizmet. Birçok il ve ilçeden örneklerine bakarak yapmış olduğumuz bir proje. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği açısından burası çok önemli. Buranın tahsisini yaptığımız zaman, Kayseri İl Müftülüğümüz buranın tamamlanması içinde yardımcı olabilecek.” diye konuştu.