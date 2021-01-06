Yahyalı Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Ş. ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Yahyalı Belediyesi başkanlık makamında imzalanan sözleşmeye Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, Öz Maden İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı, Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Gökhan Demircioğlu ve belediye yetkilileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, “Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Yahyalı Belediyesi arasından süren görüşmelerimiz bugün imzalanarak yürürlüğe girecek. Görüşmelerimiz 1, 1.5 ay sürdü ama belediye başkanımız her zaman olduğu gibi işçinin emekçinin yanında oldu. İnşallah belediyede çalışan arkadaşlarımızda yapılan işlerin daha kaliteli olması için ellerinden gelen çabayı gösterecekler. Bu süreçte emeği geçen başta başkanımıza, müdürlerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ” ifadelerini kullandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise konuşmasında, “Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi yaptığımız görüşmeler neticesinde mutlu sona ulaştık. Bugün toplu iş sözleşmesini imzalıyoruz. Büyüklerimiz “Marifet iltifata tabidir” demişler. Tabi iltifatta kuru sözle olmuyor. Gece-gündüz, sıcak-soğuk demeden çalışarak evlerine helal kazançlarını götüren işçilerimize teşekkür ediyorum. Bu ilçede insanlarımızın rahatı için mesai arkadaşlarımla beraber durmadan çalışıyoruz. Bugün %30 gibi bir zamla bu güzelliği taçlandırıyoruz. Çalışanlarımız bu alacakları zammı güzel günde afiyetle yesinler. Bu onların alın terleri. Ben tüm mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İlçeye yapılan hizmetler sadece Esat Öztürk ile olmuyor. Bu ilçeye mesai arkadaşlarımla beraber hizmet ediyoruz. Yapacağımız bu sözleşme sendikamıza, belediyemize ve ilçemize hayırlar getirsin” diye konuştu.