Yahyalı Belediyesi'den Devlet Hastanesi'ne yeni röntgen cihazı

Yahyalı Belediyesi, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne yeni nesil röntgen cihazı alarak hibe etti.

Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimliği, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla yeni röntgen cihazı alımı için Yahyalı Belediyesi'nde talepte bulundu. Belediye meclisinde görüşülen talep oy birliği ile onaylanarak cihazın alımı gerçekleştirildi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ile birlikte Yahyalı Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek röntgen cihazına hayırlı olsun dileklerini ileten Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Böyle bir güzelliğe imza atmanın onurunu yaşıyoruz. Her şeyin başının sağlık olduğunu biliyoruz. İlçemize feda olsun. Hastanemizin temelinin atıldığı günden bugüne kadar gelişimi yakından takip ediyorum. Başhekimliğimiz yeni nesil röntgen cihazı için belediyemizden talepte bulunmuşlardı. Bizde belediye meclisimizde aldığımız kararla yeni nesil cihazı hastanemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun. Bu ilçe insanı her şeyin en güzeline layık" diye konuştu.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan da konuşmasında alınan röntgen cihazından dolayı Başkan Esat Öztürk'e ve belediye meclis üyelerine teşekkür ederek, “ Yahyalı'mıza çok güzel bir cihaz kazandırdınız. Görüntü kalitesi en üst düzey bir röntgen cihazına vatandaşlarımız kavuştu. Günlük ortama 300 röntgen çekimi yapılıyor. Yahyalı'mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fahri Alpay Onuk ise, “Böyle bir hizmetten dolayı sayın başkanımıza ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Alınan cihaz yeni nesil bir cihaz. Bizim çalışma hızımızı artırdı. Daha önceki cihazımızda aksamalar yaşıyorduk. Şuan da 1 dakika içinde röntgen çekimi yapabiliyoruz” dedi.