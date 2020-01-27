Yahyalı Belediyesi'nde Dijital Arşiv Dönemi

Belediye tarafından oluşturulan dijital arşiv birimi, geçmişten günümüze kadar gelen belge ve dosyaları tarayarak dijital arşive aktarıyor. Dijital arşive alınan dosya ve belgelere müdürlüklerin bilgisayar ortamında ulaşımları sağlanacak. Vatandaşın ihtiyaç duyduğu belgelere ulaşmak kolaylaşırken, işleyiş daha güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülecek.

Yeni kurulan dijital arşiv birimini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler alan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk yaptığı açıklama da; “36 bin nüfuslu bir ilçeyiz. Kayseri'nin nüfus sıralamasında 5. büyük ilçesiyiz. Belediye olarak kurumsal anlamda oldukça ileri durumdayız. Personellerimiz kurumsal anlamdaki çalışma sistemleri göğsümü kabarttı. Hepsine ben ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bugünde dijital arşiv birimimizi ziyaret ediyoruz. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze ait arşivleri burada depolanmaya başladık. 6 aylık kısa bir süre zarfında İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze ait bütün arşivimizi dijital ortama aktaracağız. Belediyeler olarak elektronik sisteme geçişte çok büyük mesafeler kat ettik. Yahyalı Belediyesi'nin de bundan geri kalması düşünülemezdi. Vatandaşımız, bize geldiği zaman beklemeden hizmet alacak. Bu durum bizleri mutlu ediyor. Ben tüm birim müdürlerime ve personellerine yürekten teşekkür ediyorum. Yahyalı Belediyesi'nde durmak yok, koşmaya devam” ifadelerini kullandı.