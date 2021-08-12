Yahyalı Belediyesi'nden pazarcı esnafına müjdeli haber

Yahyalı Belediye Meclisi'nin 04.02.2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile pandemiden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği düşünülen esnaflardan 3 aylık kira indirimi kararı doğrultusunda yapılan uygulama pazar esnafının yüzünü güldürdü. Konu ile açıklama yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Pandemi döneminden olumsuz etkilenen Kapalı Semt Pazarımızdaki 120 esnafımızdan 3 aylık işgaliye bedelini almama kararı aldık. Onlara ufak bir katkıda bulunmak istedik. Tabi Pandemi döneminde ilçemizdeki bütün esnaflarımızın madden ve manen yanında olduk. Ben ilçemizdeki esnaflarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Büyüklerimiz “Sabırla koruk helva olur demişler”. Onlar zor şartlarda sabır gösterdiler. Bizleri bugünlere ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Aşının bulunması ve vaka sayılarının azalması bizlere ve esnaflarımıza moral oldu. Esnaf Odası ve diğer odalarımızla ortak akılla hareket ediyoruz. Onların yanlarında olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Onlar bizim olmazsa olmazımız, bel kemiğimiz. Rabbim onlara bol kazançlar versin. Zaman zaman esnaflarımızla bir araya gelip sohbet ediyorlar. Şunu asla unutmasınlar. Burada bir belediye başkanları, bir evlatları, bir kardeşleri var. Bir kardeşin kardeşe ne yapması bekliyorlarsa aynı şekilde bizden beklesinler. Rabbim tüm esnaflarımıza kolaylıklar versin” diye konuştu.

Esnaflara verdikleri desteklerden dolayı Başkan Esat Öztürk'e teşekkür eden Yahyalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Orhan Kalem ise; “Pandemi döneminde esnaf olarak zor günler geçirdik. Bu zaman belediyemiz her zaman yanımızda oldu. Maddi ve manevi olarak başkanımız yanımızda olsun. Kendisine tüm esnaflarımız adına yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.