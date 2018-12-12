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Yahyalı Belediyesine 214 bin TL gelir

Yahyalı Belediyesi içerisinde lokanta ve çay bahçesi bulunan tesisi açık artırma usulü ile kiraladı.


İlçenin Gözbaşı Parkı ve Mesire Alanı içerisinde bulunan, mülkiyeti belediyeye ait olan lokanta ve çay bahçesi yıllığı 241 Bin TL bedelle 3 yıllığına kiralandı.


Yahyalı Belediye Encümeninde yapılan ihaleden sonra konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ İlçemizin gözbebeği olarak gördüğümüz Gözbaşı Mesire Alanı içerisindeki yer alan tesisimizi güzel bir fiyatla 3 yıllığına kiraladık. Hem belediyemiz kazandı, hem de ihaleyi alanesnafımız kazandı. Ben, ihaleyi kazanan kardeşime hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle yaz aylarında ilçemiz nüfusu 50 bini geçiyor. Ve Gözbaşı Mesire alanımız gerçekten yoğun ilgi görüyor. Güzel bir işletme anlayışı ile halkımızı memnun etmenizi temenni ediyorum” dedi.

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