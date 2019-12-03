İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yahyalı Belediyesi'ne 450 Bin TL Gelir

Yahyalı Belediyesi, ilçeye 60 km mesafede bulunan Burhaniye Mahallesi’ndeki taşınmazların satışı için ihale düzenledi.

Yahyalı Belediyesi, ilçeye 60 km mesafede bulunan Burhaniye Mahallesi'ndeki taşınmazların satışı için ihale düzenledi.


Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk yönetiminde, belediye meclis salonunda yapılan ihale, gerçek ve tüzel katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Encümen huzurunda açık arttırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede, belediyeye ait 41 taşınmaz satışa sunuldu. İhalede taşınmazların tamamı satılırken, Yahyalı Belediyesi satışlardan 450 bin lira gelir elde etti.


İhale sonrası basına değerlendirmelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Bugün Allah'a hamd olsun Yahyalı Belediyesi'nin kasasına 450 bin lira gelir sağladık. Emeği geçen teknik personelimize, encümen üyelerimize ve buraya kadar zahmet edip gelerek ihaleye katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belediyeler kendi kaynaklarını üretmek zorundalar. Malumunuz belediyelerin gelirleri İller Bankasından gelen paylar, emlak, çöp, ilan ve reklam vergileridir. Bu kaynaklardan elde edilen gelirlerle, insanlarımıza hizmet götürmek durumundayız. Eskiden 12 olan mahalle sayımız Büyükşehir Yasası ile 41'e yükselmiştir. Kasamıza giren gelirle mahallerimize hayırlı hizmetler yapmak istiyoruz. Mahallelerimize yapacağımız işler konusunda taahhütlerimiz var. Bunun için sizlerden dua bekliyorum. “İnsanların en hayırlısı, insanlara hizmet edendir” Hadis-i Şerifini düstur edinerek sizlere hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah bu gayretimizi artırsın.” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.