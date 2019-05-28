Yahyalı' Da Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

Yahyalı 15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen programa Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe müftüleri ve vatandaşlar katıldı.

Kuran tilaveti ile başlayan programda selamlama konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “ Bugün bereketli bir gündeyiz. İçerisinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesini içinde barındıran Ramazan Ayı'ndayız. İlçemizin en güzel meydanında, bu güzel organizasyonları yapan okullarımıza, başta ilçe kaymakamımıza, milli eğitim müdürümüze ve okul müdürlerimize teşekkür ediyorum. Bugünkü programı düzenleyen Fatih İmam Hatip Ortaokulu'muzun müdürüne, kıymetli öğretmenlerine ve sevgili öğrencilerine yürekten teşekkür ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan Ayı'nın son on günündeyiz. İnşallah Cenab-ı Allah her birimizi cehennemden azad olmuş olarak, altlarından ırmaklar akan cennetle buluştursun. Şimdiden mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Programda katılımcılara hitap eden Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İmam Hatip Okullarının öneminden bahsetti. Doç. Dr. Şahin Güven; “ İmam Hatipli olmak önemli bir şey. İmam Hatip ruhunu kazanmak önemli bir şey. Çocuklarımızı İmama Hatibe gönderdiğimiz zaman, onların Ahlaki ve Manevi değerlerini kazanırız. En büyük öncelik budur. Özellikle bizler ve bizden önceki abilerimiz İmam Hatibe gönderilirken şu üniversiteyi, bu fakülteyi kazanması için değil, dinini imanını öğrensin, vatanına milletine sevdalı olsun, annesine babasına saygılı olsun diyerekten gönderildi. İmam Hatip ruhuyla yetişen nesil, bugün Türkiye'yi yönetiyor. İmam Hatip ruhuyla yetişen nesil, dünyaya iyilik yayıyor. Bunun farkında olacağız. Geçen hafta bir Afrika, bir de Ortadoğu ülkesine gittim. Sudan'da garibanlık, yoksulluk kol geziyor. Oradan ülkemizdeki İmam Hatiplerde okumak için yüzlerce öğrenci müracaat etmiş, onların sınavını yaptık. Onlardan öğrenciler seçtik. İnşallah onları ülkemize getireceğiz, Kayseri'miz başta olmak üzere, 13 tane Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisemizde eğitim görecekler. Şuanda ülkemizde binlercesi eğitim görüyor. Bakın dünyanın dört bir tarafından İmam Hatip Lisesi okumak için Türkiye geliyor, 13-14 yaşındaki çocuklarını anneler, babalar Afrika'nın adını bilmediğimiz ülkesinden Türkiye'ye gönderiyorlar.” diye konuştu.

Konuşmalarından ardından başlayan programda öğrenciler tarafından seslendirilen İlahiler ve şarkılar büyük beğeni topladı.