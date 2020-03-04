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Yahyalı Devlet Hastanesine “Sıfır Atık Belgesi” Verildi

Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.

Dr. Yasemin Doğan, sıfır atık projesinde göstermiş oldukları başarılı çalışmalardan ötürü hak kazanılan belgeyi İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'den aldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını içeren Sıfır Atık Projesi çalışmaları kapsamında; sıfır atık belgesi almaya hak kazanan Yahyalı Devlet Hastanesini tebrik eden Benli, “İlimiz geneli hastanelerde ‘sıfır atık yönetim sistemini' kurarak bu alanda ilk olmanızdan dolayı sizi ve şahsınızda tüm çalışanlarınızı kutluyorum” dedi.


Doğan ise “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen projede bizlere layık görülen ‘sıfır atık belgesi' beni ve tüm personelimize mutlu etmiştir. Sizede bu başarıdaki desteklerinizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

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