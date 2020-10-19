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Yahyalı Devlet Hastanesi'nin tabelaları asıldı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yapımı devam eden ve 43 milyon TL’ye mal olacak Yahyalı Devlet Hastanesi’nde tabelalar asıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yapımı devam eden ve 43 milyon TL'ye mal olacak Yahyalı Devlet Hastanesi'nde tabelalar asıldı.


Yahyalı ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde 12 bin metrekare arazi üzerine yapılan ve ilçedeki 36 bin nüfusa hizmet verecek olan yeni Yahyalı Devlet Hastanesi'nde son aşamaya gelindi. Kasım 2018 tarihinde temeli atılan ve 43 milyon TL'ye mal olacak olan 75 yataklı yeni devlet hastanesinin tabelalarının asılması vatandaşları sevindirdi.

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