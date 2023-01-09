Yahyalı Gençlerbirliği: 1- Belsinspor: 4

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Belsinspor yoluna doludizgin devam ediyor.
Mavi beyazlılar hafta sonu deplasmanda oynadığı maçta Yahyalı Gençlerbirliği'ni 4-1 yendi.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, İbrahim Bayram, Ramazan Ay
Yahyalı Gençlerbirliği : Ali Turhan, Mirkan Yıldırım (Hasan Oflaz dk.46), Harun Akan, Ali Eren Güçlü, Sami Seyis, Hasan Ali Özkan, (Enes Seyis dk.46), Koray Aktaş (Salih Göktepe dk.86 ?), Hasan Kaan Damar, İsa Can Kara, Enes Çobanlı, Emrah Kaplangiray
Belsinspor: Serdar Öztürk, Burhan Şahin, Uğur Alper (Eren Ayyıldız dk.65) Volkan Efe, Okan Öcal, Cemal Can Aktaş (Berkay Kaya dk.88 ?), Bekir Korkmaz, Samet Gümü, Batuhan Arı, Kahraman Yurday, Yaşar Mert Erdağ
Goller: Emrah Kaplangiray (dk.3) ( Yahyalı Gençlerbirliği), Yaşar Mert Erdağ (dk.5), Bekir Korkmaz (dk.36), Samet Gümüş (dk.58), Batuhan Arı (dk.70) (Belsinspor)