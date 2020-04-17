Yahyalı ilçe pazarında sıkı denetim

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Cuma günleri kurulan halk pazarında yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sıkı denetimler yapıldı.

Pazarın açılması ile birlikte Yahyalı Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından maske kullanılması, sosyal mesafe ve temas konusunda başlayan denetimler akşama kadar devam etti. Ayrıca Yahyalı Belediyesi tarafından alışverişe gelen vatandaşlara maske dağıtımı yapılarak, ellerini dezenfekte edilerek pazara girişleri sağlandı. Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ile pazar yerinde incelemelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Alınan tedbirlerinin uygulanması için azami derecede gayret gösteriyoruz. İnşallah en kısa sürede bu illetten kurtuluruz" dedi.

Pazar yerinde yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk; "İlçe Kaymakamımızın koordinatörlüğünde, denetim komisyonu olarak, pazar yerinde denetlemeler yaparak, esnafımıza kolay gelsin dileklerinde bulunduk. Maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda pazar yerini denetledik. Yahyalılı hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Gerek esnafımız gerekse vatandaşlarımız, İç İşleri Bakanlığımızın, Valiliğimizin ve Kaymakamlığımızın aldığı tedbirlere uyuyorlar. Hem ülkemizin hem de tüm insanlığın üzerine çöken Koronavirüs kabusunun bir önce son bulmasını temenni ediyorum. Sadece pazar yerlerinde değil, marketlerde de gerekli denetimler yapılıyor. Sağlığımızı korumak için alınan bu talimatlara uymak bizim görevimiz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda anlayış bekliyorum. Evde kal Yahyalı, tüm talimatlara uy Yahyalı diyorum” ifadelerini kullandı.