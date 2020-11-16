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Yahyalı kapalı semt pazarı yapım çalışmaları hızla devam ediyor

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün seçim vaatleri arasında yer alan Yahyalı Kapalı Semt Pazarı’nın yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün seçim vaatleri arasında yer alan Yahyalı Kapalı Semt Pazarı'nın yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


İlçenin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 1800 m alan üzerine kurulan Kapalı Semt Pazarında çelik konstrüksiyon montaj çalışmaları aralıksız sürüyor.


Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Yahyalı Belediyesi olarak önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz. Geçtiğimiz haftalarda temeli atılan Kapalı Semt Pazarımızın çelik konstrüksiyon montaj çalışmaları devam ediyor. İnşallah pazarımızı kazasız belasız bir şekilde tamamlayarak kurdelesini kesmek istiyoruz. Seçim dönemi vatandaşlarımız kapalı semt pazarı için bizden yoğun istekte bulunmuşlardı. Halkımız ve esnafımız, artık olumsuz hava koşullarından etkilenmeden alış verişlerini daha nezih bir ortamda yapacaklar. İnşallah 2021 yılında da çalışmalarımıza devam ederek, önemli projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu müjdeyi şimdiden sizlerle paylaşmak istiyorum.” diye konuştu.

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