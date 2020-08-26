İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yahyalı Kavacık Yolu yeniden düzenleniyor

Yahyalı İlçesi’nin manevi önderlerinden Hacı Hasan Dinç Hoca Efendi’nin türbesinin bulunduğu Kalender Camii ile çevre yolu arasındaki bağlantı yolunda zemin düzenleme ve yol genişletme çalışması yapılıyor.

Yahyalı İlçesi'nin manevi önderlerinden Hacı Hasan Dinç Hoca Efendi'nin türbesinin bulunduğu Kalender Camii ile çevre yolu arasındaki bağlantı yolunda zemin düzenleme ve yol genişletme çalışması yapılıyor.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanacak yolun alt yapı çalışmalarının Yahyalı Belediyesi tarafından yapıldığını belirten Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Gençlik yıllarımızda Ahlak Okulunda yetiştiğimiz, Hacı Hasan Dinç Hoca Efendi'nin türbesine giden yolu yapmanın gururunu yaşıyoruz. Burası özellikle dini gün ve bayramlarda Türkiye'nin dört bir yanından insanların ziyarete geldiğinde sıkıntı yaşadığı bir yolumuzdu. Burayı düzenleyerek onların dualarını almak istiyoruz” dedi.


Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı yol çalışmalarında incelemelerde bulunan Başkan Esat Öztürk yaptığı açıklamada; “Büyükşehir Belediyemizle birlikte ortak bir güzelliğimiz olan Kavacık'ta çalışmalar yapıyoruz. Yahyalı'mızın markası olan, yurtiçi ve yurtdışından sevenleri bulunan rahmetli Hacı Hasan Dinç Hoca Efendi'nin türbesinin bulunduğu Kalender Camiine giden yolda, ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Ben gayretlerinden dolayı ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yolumuzun alt yapısını Yahyalı Belediyesi, sıcak asfaltını ise Büyükşehir Belediyemiz yapacak. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yahyalımız Memduh Başkanı, Memduh Başkan'da Yahyalımızı seviyor. Yahyalı hem doğa turizmi hem de inanç turizmi bakımından diğer ilçelerden birkaç tık üste yer alıyor. Memduh Başkanımızla birlikte, birçok insanı Rahleyi Tedrisatında, Ahlak Okulu gibi, yetiştiren bir insana hizmet vermenin gurunu yaşıyoruz. Ben bugünlerimi o büyük insanlara borçluyum. Allah rahmet etsin. Bu hizmetlerimiz onlara az bile diye düşünüyorum. Cenab-ı Allah şefaatine nail eylesin. Hizmet eden evladına da sağlık, sıhhat ve afiyetler versin. İlçemize ve Kavacık Mahallemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.