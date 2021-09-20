Yahyalı Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Teknofest heyecanı

En prestijli teknoloji fuarı olan Teknofest fuarında finale kalarak 2 proje ile yarışmalara katılacak olan Yahyalı Fatih İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, yapılan ciddi çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Kafalı, “Biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okullarımızda ezberci eğitim metodunu kırma adına bakanlığımız belirlediği vizyon doğrultusunda ciddi çalışmalar yaptık. Neticesinde de üst üste iki yıl boyunca Teknofest fuarında finallere kalma başarısı gösterdik. Buradan okulumuz idarecilerini, proje danışmanı öğretmenimiz Fatih Öztürk'e ve proje sahibi öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Kafalı gelecek yılki hedefleri ile ilgili olarak ise; "İnşallah önümüzdeki yıl için yazılım ve robotik kodlama ağırlıklı bir proje için şimdiden kollarımızı sıvadık. Ülkemizin geleceği için bu çalışmaları her alanda yapacağız. Gerek katma değer sağlayıcı projeler gerekse elektronik alanda atılım sağlayıcı projeler üzerinde milli eğitim camiasının bir ferdi olarak çalışacağız” şeklinde konuştu.