Yahyalı Palyatif Bakım Merkezinde sona gelindi

İnşaatı ve tefrişatı hızlı ve özverili çalışmalar neticesinde 1 ay gibi kısa sürede tamamlanan Palyatif Bakım Merkezinin tescil işlemleri, 6 Aralık tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi sorumlusu Şube Müdürü Ahmet Yerli, Kayseri Şehir Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mustafa Asan ve birim personeli Saniye Ceyhan'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Tescil işlemleri tamamlanan Palyatif Bakım Merkezinin önümüzdeki günlerde vatandaşların hizmetine açılacağı bildirildi.