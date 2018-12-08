İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yahyalı Palyatif Bakım Merkezinde sona gelindi

Kayseri Sağlık Müdürlüğü, Yahyalı Belediyesi işbirliği ve hayırsever desteği ile yapımına geçtiğimiz ay başlanan ve ilçeler içerisinde ilk olmasıyla dikkat çeken, Yahyalı Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezinde sona gelindi.


İnşaatı ve tefrişatı hızlı ve özverili çalışmalar neticesinde 1 ay gibi kısa sürede tamamlanan Palyatif Bakım Merkezinin tescil işlemleri, 6 Aralık tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi sorumlusu Şube Müdürü Ahmet Yerli, Kayseri Şehir Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mustafa Asan ve birim personeli Saniye Ceyhan'ın katılımı ile gerçekleştirildi.


Tescil işlemleri tamamlanan Palyatif Bakım Merkezinin önümüzdeki günlerde vatandaşların hizmetine açılacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.