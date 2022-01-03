İhlas Haber Ajansı

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Yahyalı'da 2021 yılında 149 adet iş yeri açma ruhsatı verildi

Yahyalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde 149 iş yerine çalışma ruhsatı verdi.


Yahyalılı vatandaşlar 111 adet Sıhhi Müessese, 21 adet Gayri Sıhhi Müessese, 9 adet Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile 8 adet Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi için talepte bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yahyalı'nın gelişimi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Yeni açılan iş yerlerimize ilçemiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim hayırlı, bereketli bol kazançlar versin. Bizler her zaman esnafımızın yanında olduk, bundan sonrada yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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