Yahyalı'da 2021 yılında 299 çiftin nikahı kıyıldı

Başkan Esat Öztürk, “2021 yılı içerisinde 299 çiftimiz, hayatlarını birleştirmek için nikâh masasına oturdu. Bizlerde onların mutluluklarına şahitlik ettik. Rabbim yeni çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar versin. Çiftlerimizden isteğim; birbirlerine karşı saygılı ve sevgili olsunlar. İyi günde kötü günde birbirlerini hep desteklesinler. Ülkemize, milletimize hayırlı nesiller yetiştirsinler. Covid-19'a karşı aşının bulunmasıyla 2020 yılına göre nikah sayımızda artış oldu. İnşallah bu sayı her yıl giderek artacak” dedi.