Yahyalı'da 5 bin fidan toprakla buluştu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Fidan Dikme Etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlenen etkinlikte 5 bin fidan dikildi.

İlçenin Yenice Mahallesi Ekşi Dut Mevkii'nde düzenlenen etkinliğe Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okumasıyla başlayan etkinlikte konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk;“ Bu güzel etkinliği hazırlayan Yahyalı Orman İşletme Şefliği 'ne ve belediye personellerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kurumlar arası dayanışmanın güzelliğini bugün bir kez daha görme fırsatı bulduk. Rabbim Yahyalı'ya birçok yerde olmayan güzellikler vermiş. Bizde bu güzelliklere kul eliyle başka güzellikler katmak için bir aradayız. Bu yıl birçok doğal güzelliğimize giden Aladağlar Milli Parkı yolunda ağaçlandırma yapıyoruz. İnsanlar buradan geçerken, buraya ağaç diken herkese teşekkür edeceklerdir. Biz bir turizm ilçesiyiz. İlçemizin yemyeşil bir ilçe olması gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında Peygamber Efendimizin “Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz” sözü ağaç dikmenin ne kadar önemli olduğunu bizlere anlatıyor. Buradan hemşehrilerimden bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen bu yoldan geçerlerken, fırsat buldukça fidanlarımızı sulasınlar. Burayı gözümüz gibi korusunlar. Büyükşehir Belediyemizde sağ olsun, bura için kamelya gönderdiler. İnşallah burayı güzel bir mesire alanı olarak ilçemize kazandıracağız.” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner' de konuşmasında; “11 Kasım tarihi ülkemizde ağaç dikme günü ilan edildi. Şuan ülkemizin her tarafında ağaç dikimi yapılacak. Hem geleceğe nefes olup, hem de çevremizi güzelleştireceğiz. Gelecek kuşaklara hak ettikleri güzel topraklar bırakacağız. Buraya pek çok kurumun, pek çok insanın emeği geçti. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bugün, kurumlarımız, vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz ile fidan dikeceğiz. Burası çok güzel bir mekân olacak. Fidanları dikmekle kalmayıp, onlara sahip çıkmalıyız. Fırsat oldukça fidanlarımızı sulayalım. İnsanlar güzel gördükçe güzel düşünür. Çocuklarımıza güzel bir doğa bırakmalıyız ki onlarda güzel düşünsünler. 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan eden Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanlığı'na, hükümet üyelerine, Orman Genel Müdürlüğü'ne ve Yahyalı Orman İşletme Şefliğine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidan dikimine geçildi. Protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından fidanlar özenle dikildi.