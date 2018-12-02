Yahyalı'da asfaltlama çalışmaları hız kesmiyor

Yıl Mahallesinde bulunan TOKİ Evleri oldu.

Yaklaşık 2000 kişinin yaşadığı TOKİ konutlarındaki asfaltlama çalışmalarını yakından takip eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, doğalgaz hattının döşenmesinin ardından bozulan yollardaki çalışmaların, kış gelmeden tamamlanması için hızla çalıştıklarını söyledi.

Asfalt çalışmalarına destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Başkan Esat Öztürk; “ Yaptığımız çalışmada asfaltımızı Büyükşehir Belediyesi, asfaltlama ekibini de Melikgazi Belediyemiz sağladı. İki gün sürecek çalışmalarda, 1100 metrelik yolumuza 1500 ton asfalt dökeceğiz. Yaklaşık 2000 kişinin yaşadığı mahallemizdeki insanların gösterdiği sabırdan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Biraz gecikmelide olsa, mahallemize asfalt serimi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye Başkanı olarak bizim görevimiz, insanlara en güzel hizmeti sunmaktır. İlçemiz bu dönemde çok güzel hizmetler aldı. Bu hizmetler sadece benim değil, tüm personelimiz sayesinde oldu. Gösterdikleri gayretli çalışmalardan dolayı fen işleri, temizlik işleri, zabıta ekimiz başta olmak üzere tüm personelimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bölgede asfalt çalışmamızın ardından, ara sokaklarımızdaki kilitli parke sorununu da halledeceğiz. Kış gelmeden buradaki sorunlar giderilmiş olacaktır.” diye konuştu.