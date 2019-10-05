Yahyalı'da Asfaltlama Çalışmaları

İlçe merkezinde birçok caddede asfaltlama ve kilitli parke taşı çalışması gerçekleştiren Yahyalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, son olarak 75.yıl Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında asfaltlama çalışmalarına başladı.

Ana yollar ve ara sokakların asfaltlanacağı çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, kış ayları gelmeden asfaltlama çalışmalarını bitirmek için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti.

Yapılan çalışma ilgili konuşan Başkan Esat Öztürk; “ Sevdamız Yahyalı'nın güzel insanlarına güzel hizmetlerimiz, hız kesmeden devam ediyor. Bugünde 75. Yıl Mahallesi TOKİ evlerindeyiz. Burada 1500 ton sıcak asfaltın serimini yapacağız. TOKİ'de yaşayan insanlarımıza da bu çalışmalar hayırlı olsun, helal olsun. Burası yaklaşık 1200 vatandaşımızın oturduğu bir mahallemiz. Mahallemizde kanalizasyon, su, elektrik ve doğalgaz çalışmalarımız tamamlandı. Bu mahallemizde 1. Dönemimizde de ve yaklaşık 7 ay süre geçen 2. Dönemimizde de güzel hizmetlerde bulunduk. Belediye Başkanı olarak görevimiz insanlara hizmet etmek, insanları mutlu etmektir. Dolasıyla bu ilçeden göç vermeden, güzel hizmetlerle insanları burada tutmak maharet. İnsanları doğduğu yerde doyurmak önemli diye düşünüyorum. Belediyecilik anlamında güzel hizmetler olursa, istihdamla ilgili güzel hizmetler olursa göç vermeyeceğiz. Turizm ilçesi Yahyalı'da insanlarımızı tutmanın gayreti ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ben “Allah emeğimizi zayi etmesin” diye dua ediyorum. İnsanlarımızdan da dua bekliyorum” dedi.

Konuşmasında asfaltlama çalışmalarında kendilerine destek veren belediye başkanlarına da teşekkür eden Başkan Öztürk; “ Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan personelime teşekkür ediyorum. Finisher ve silindir konusunda bize destek veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyorum. Asfalt konusunda bize destek veren Yeşilhisar, Develi Belediye Başkanlarımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar anlayışıyla Büyükşehir, Talas, Yeşilhisar ve Develi Belediyelerimiz ile birlikte bu güzelliğe imza attık” ifadelerini kullandı.

75. Yıl Mahallesi Muhtarı Halil Şimşek'te yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Esat Öztürk'e teşekkür etti.